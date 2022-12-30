Эксперты рассказали, чем заменить алкоголь в новогоднюю ночь

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Эксперты дали советы, чем заменить алкогольные напитки при встрече Нового года.

Например, популярные в новогоднюю ночь игристые вина легко заменяются детским шампанским.

Другой популярный в последние годы вариант — моктейли. Их готовят либо выпаривая спирт, либо заменяя алкогольную часть коктейля безалкогольными ингредиентами. Часто в таких напитках крепкий алкоголь заменяют на имбирный фреш с газированной минералкой и сиропом.

Кроме того, можно приготовить безалкогольный глинтвейн, заменив вино на виноградный сок, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее врач Валерия Румянцева посоветовала воздержаться от алкоголя в новогоднюю ночь тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, передает издание argumenti.ru.

В Новый год лучше воздержаться от употребления спиртного. Если человек принимает решение не отказываться от алкоголя, то ему следует придерживаться определенных правил, предупредил врач-нарколог Валентин Скрябин.