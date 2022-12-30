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Синоптик Шувалов пообещал «дикие пляски погоды» в начале 2023 года

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов пообещал «дикие пляски погоды» в начале 2023 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первая неделя 2023 года удивит жителей центральной части России резкой сменой погодных условий. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что потепление начнется с 30 декабря. А 1 января днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.

По его словам, у таких перепадов погодных условий есть определенное метеорологическое название.

— Синоптики называют такие перемены за окном «дикими плясками погоды». Ведь после теплого дня 1 января ко 2-му числу ожидается похолодание. В ночь с 2 на 3 января ночью столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов, — пояснил синоптик в комментарии «360».

К 5 января дневные температуры опустятся до минус 10 градусов. К Рождеству температура воздуха составит минус 20 градусов.

Кроме того, перепады температур будут сопровождаться скачками атмосферного давления, а временами и порывами ветра.

Ранее синоптики рассказали, что погода в России в Новый год будет очень разной. Из-за огромной площади нашей страны, пока у одних будут трескучие морозы, другим придется праздновать под дождем, передает Life.ru.

Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Так, в новогоднюю ночь в Москве ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.

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