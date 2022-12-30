Певица Чеботина объяснила, почему отказалась от алкоголя на Новый год

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Певица Люся Чеботина призналась, что еще несколько лет назад отказалась от употребления алкоголя в новогоднюю ночь.

Звезда считает, что отказ от горячительных напитков является наиболее эффективным способом в борьбе с похмельем утром 1 января. Помимо этого, артистка заявила, что весь ее гардероб стал самым бесполезным вложением средств за весь год.

— Можно обходиться без большинства вещей, которые есть у меня в гардеробе, — передает слова Чеботиной портал Super.

Она также объяснила, что зачастую «жлобится» на покупки самой себе, однако не считает деньги на подарки близким людям. По словам знаменитости, если подарок сделает родного ей человека счастливым, то цена для Чеботиной не имеет никакого значения.

Эксперты дали советы, чем заменить алкогольные напитки при встрече Нового года. Например, популярные в новогоднюю ночь игристые вина легко заменяются детским шампанским.

Другой популярный в последние годы вариант — моктейли. Их готовят, либо выпаривая спирт, либо заменяя алкогольную часть коктейля безалкогольными ингредиентами.