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Семь человек погибли в результате взрыва в турецком городе Айдын

Евгений Жуков
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Семь человек погибли в результате взрыва в турецком городе Айдын
Фото: mos.ru/Максим Денисов

По меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли в западной части Турции. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой.

По его словам, на текущий момент на месте происшествия уже работают специалисты экстренных служб, а также скорая помощь и правоохранительные органы. Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

4 декабря сообщалось, что в жилом доме турецкого города Шанлыурфа прогремел взрыв.Тогда сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

13 ноября в Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».

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