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Генеральная Ассамблея ООН одобрила бюджет организации на следующий год в размере 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк.

— Размер бюджета составил 3,4 миллиарда долларов, — отметила она.

Как уточняется, бюджет на 2023 год был одобрен Генассамблеей без голосования после утверждения в пятницу Пятым комитетом ООН. Вышеуказанные средства будут направлены на борьбу с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир, сообщает ТАСС.

Накануне генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен заявила, что реализация Черноморской зерновой инициативы привела к снижению цен на продовольствие, но требуется также обеспечить поставку российских удобрений на мировой рынок, чтобы их могли купить фермеры из развивающихся стран. По ее словам, цены на продовольствие для «уязвимых семей» снизились на 16 процентов, а также удалось ограничить «спекулятивное поведение на рынке».

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему ООН ждет неминуемый крах. Эксперт считает, что последние 30 лет ООН испытывает кризис, который особенно заметен в этом году. При отсутствии реформ организацию ждет неминуемый крах.