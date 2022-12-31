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Воспитатели столичных детсадов подготовили ролики для занятий на новогодних каникулах

Араз Салехов
Город
Воспитатели столичных детсадов подготовили ролики для занятий на новогодних каникулах
Фото: Unsplash

Московские педагоги дошкольного образования, авторы ресурса «Игры и занятия для дошкольников», подготовили оригинальные ролики, которые помогут организовать новогодние образовательные занятия детей. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Видеозаписи воспитателей познакомят детей с окружающим миром, а родителям помогут провести дома увлекательные игры, мастер-классы и эксперименты, — говорится в сообщении.

В частности, воспитатель школы № 1347 Екатерина Мякишева рассказывает в своем видеоролике о коллегах Дед Мороза по всему миру: в Нидерландах — Синтерклаас, во Франции — Пер Ноэль.

Педагог школы № 2114 Марина Александрович в свою очередь рассказывает о том, как выбирают новогоднюю ель для установки на Соборной площади Кремля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в Москве стартовал новый сезон бесплатного проекта «Все на лед», в рамках которого с детьми будут заниматься вожатые государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Мосгортур» и слушатели Центральной школы московских вожатых. Проект рассчитан на детей от 6 до 12 лет, умеющих кататься на коньках.

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