Синоптики предупредили о морозах до минус 30 градусов на Рождество в Центральной России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В субботу, 7 января, Центральную Россию придут «рождественские морозы» с понижением температуры воздуха до минус 30 градусов. Об этом сообщили на портале «Метеовести» в воскресенье, 1 января.

— 7 января, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, и на фоне интенсивного радиационного выхолаживания воздуха и мощной адвекции арктического воздуха ударят настоящие рождественские морозы! В сумерках до минус 20 — минус 25 градусов, местами минус 25 — минус 30 градусов, в светлое время суток минус 15 — минус 20 градусов, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что аналогичная ситуация будет наблюдаться и в воскресенье, 8 января. Однако с наступлением новой рабочей недели морозы уйдут, а в регион вернутся комфортный климат, отметили на портале.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москву 6 января, в канун Рождества, придет сильное похолодание. По словам эксперта, температура воздуха в дневное время опустится до минус 15 градусов, также ожидаются осадки в виде снега и сильный ветер до 12 метров в секунду.