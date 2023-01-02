Москвичам рассказали об изменении схемы движения на Кольцевой линии метро до 7 января

Фото: АГН Москва

В период с 2 по 7 января будет изменена схема движения поездов на Кольцевой линии московского метрополитена для обновления инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обновим систему, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. Последние годы мы внедряли самую современную российскую технологию — она основана на микропроцессорах, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Внедрение новой системы позволит ускорить движение поездов на Кольцевой линии: вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар. В вагонах будет свободнее, а график станет стабильнее и надежнее.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что с 2 по 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки; с 5 по 7 января поезда будут ходить по часовой стрелке.

Столичный Дептранс опубликовал расписание движения новогоднего поезда «Еж» на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. С 2 января «Еж» начнет курсировать по линии с 07:17 от станции «Планерная». Последний поезд будет отправляться от «Котельников» в 21:01.