Маршруты для автопутешествий из Москвы появились в сервисе Russpass

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В цифровом туристическом сервисе Russpass опубликовали пять маршрутов для автопутешествий из Москвы на один, два или три дня. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Каждый маршрут — это бесплатный готовый план поездки, в котором есть карта, описание объектов и расписание их посещения, рекомендации по выбору кафе по пути, а также атмосферный плейлист, который можно включить в дороге, — говорится в сообщении.

Как уточняется, горожане могут поехать в направлении Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении специальных праздничных маршрутов в сервисе Russpass, пролегающих по столице и связанных с проходящим в новогодние каникулы фестивалем «Путешествие в Рождество». На выбор москвичам и гостям столицы представлены три разделенных по территориальному признаку маршрута для прогулок.

Помимо этого, Russpass подготовил новую подборку из 10 наиболее интересных направлений по всей России для празднования Нового года. Например, провести новогодние каникулы можно во Владивостоке, где представлен широкий ассортимент морских деликатесов.