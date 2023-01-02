В музее-заповеднике «Царицыно» рассказали о тематических мероприятиях в новогодние каникулы

Фото: Екатерина Чиркина / Вечерняя Москва

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В период с 2 по 8 января в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут тематические новогодние мероприятия для всей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк».

— В музее-заповеднике «Царицыно» 2023 год начнется с традиционного фестиваля «Новогодние праздничные концерты», который пройдет с 2 по 8 января, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мероприятие будет посвящено традициям празднования Нового года и Рождества в крестьянских, дворянских и императорской семьях в России. Помимо этого, в музее-заповеднике 3, 5 и 8 января состоится культурно-просветительская программа «Как родился Новый год», сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что на территории фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади действует «Рождественская почта», которая будет работать до 8 января.

Помимо этого, на новогодних каникулах в столичных парках пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.