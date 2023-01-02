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Кабмин ФРГ: Германия продолжает контактировать с Россией

Евгений Белоусов
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Кабмин ФРГ: Германия продолжает контактировать с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия продолжает поддерживать контакт с Россией на разных уровнях. Об этом в понедельник, 2 января, сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман.

— Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера ФРГ, а также у других представителей ЕС есть прямой контакт с президентом (России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным, а также на других уровнях, — передает ее слова РИА Новости.

Недавно глава германского МИД Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России. Она считает, что исход событий, основанный на предложениях Москвы, не положил бы конец «ужасу для украинского народа».

Кроме того, Бербок заявила, что на сегодняшний день поддержка нормальных отношений Германии с Россией невозможна и это нужно понимать. По ее словам, в планах Берлина — продолжить ужесточение санкций в отношении Москвы. Кроме того, Германия намерена поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы полностью отказаться от переговоров с Россией по теме украинского конфликта.

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