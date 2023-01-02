«Прошлогодние блюда»: что из остатков с праздничного стола опасно есть уже на следующий день

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Новогоднее застолье отличается обилием самых разных блюд. Многие из них доедаются на вторые и третьи сутки после приготовления. Между тем домашняя еда портится довольно быстро. О сроках годности приготовленных на Новый год блюд «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, быстрее всего портятся салаты. Их желательно употреблять сразу или в течение 12 часов после приготовления.

Вот сколько можно хранить в холодильнике самые популярные новогодние салаты (отсчитывать с момента приготовления):

оливье — до 12 часов;

мимоза — до 24 часов;

винегрет — до 24 часов;

селедка под шубой — до 48 часов.

Срок годности некоторых салатов с майонезом можно увеличить. Для этого нужно хранить их незаправленными этим соусом.

— Оливье лучше всего хранить незаправленным, в таком случае его срок годности увеличится почти вдвое, — советует Соломатина. — Добавляйте майонез в порцию салата, которая будет употреблена за один раз.

Таким образом, большинство приготовленных к новогоднему застолью салатов лучше не употреблять в пищу 2–3 января. Это может быть небезопасно для здоровья.

Понять, что салат испортился, довольно просто. Неприятный запах, кислый привкус, нетипичный цвет — все это указывает на то, что продукт следует выбросить, предупреждает собеседница «ВМ».

Также важно помнить, что срок годности любого блюда определяется по ингредиенту, который портится быстрее всего.

Самыми «капризными», по данным Роскачества, являются молочные продукты, готовые салаты, пирожные с кремом, полуфабрикаты из охлажденного мяса и свежая рыба. Эти продукты годны к употреблению в срок от 12 часов до трех дней при хранении в холодильнике.

Рекомендованные сроки хранения в холодильнике для других новогодних блюд: