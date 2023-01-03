Женщину убило фейерверком на глазах ее детей в Бразилии

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Бразильянка, мать двоих детей погибла во время празднования Нового года после того, как в нее попал фейерверк. 38-летняя Элизанджела Тинем трагически погибла на пляже в Сан-Паулу во время несанкционированных запусков фейерверков.

Издание Daily Mail опубликовало видео, где показаны моменты перед смертью женщины. На кадрах видно скопление людей, которые наблюдают за фейерверком в небе. Но внезапно слышен громкий хлопок, люди отпрыгивают от взрыва и убегают. После этого они замечают, что на земле лежит тело.

Очевидцы сообщили, что двое детей бразильянки стали свидетелями смерти матери. Ее похороны пройдут в Сан-Паулу, откуда она была родом.

— Я увидел женщину, лежащую на земле и истекающую кровью. Когда пошел посмотреть, и мальчик, который был с ней, тоже был на земле, — рассказал один из очевидцев.

Двоюродная сестра погибшей женщины сообщила полицейским, что фейерверк взорвался после того, как зацепился за ее одежду.

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