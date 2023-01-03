Президент UFC Дана Уайт подрался с супругой в ночном клубе

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Глава бойцовской организации UFC Дана Уайт попал в скандал во время празднования Нового года в одном из ночных клубов. Он во время отдыха подрался с супругой Энн.

Пара вместе с друзьями отмечали праздник в VIP-зоне над танцполом, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать жене, она дала ему пощечину. Он дал ей пощечину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта предотвратили друзья, которые разняли супругов. Отмечается, что пара перед дракой была сильно пьяна, сообщает портал TMZ.

53-летний Уайт стал президентом UFC в 2001. Под его управлением UFC превратилась в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.

Убийца сотрудника МАДИ в парке «Зарядье» оказался бойцом ММА. Стало известно имя мужчины, зарезавшего сотрудника МАДИ под «парящим» мостом в парке «Зарядье». Предполагаемого преступника зовут Ламберд Ахъядов.