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Пугачева разослала близким видеопоздравление с Новым годом со странным названием

Юлия Курганова
Общество
Пугачева разослала близким видеопоздравление с Новым годом со странным названием
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева поздравила с праздником родных и близких, которые остались в России. На Новый год она разослала им обращение с заголовком «СПАСИБОГ».

Артистка записала видеообращение, где рассказала о своем настроении и как отмечает праздник.

— В моем понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год встречаю в кругу людей, которые меня понимают, — сообщила Примадонна, передает ФАН.

Актер и музыкант Никита Пресняков отметил Новый год в компании жены Алены Красновой на фоне слухов о распаде пары. До этого в соцсетях появились сообщения о том, что брак внука Аллы Пугачевой оказался на грани разрыва. При этом совместный отдых Преснякова с супругой на Гавайях, фото с которого девушка показала на своей странице в одной из соцсетей, стал косвенным опровержением этих домыслов.

Покинувшая Россию Пугачева работает на западные спецслужбы. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире передачи «Место встречи» на НТВ.

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