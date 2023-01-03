Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке военных

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На площади Славы в Самаре состоялся траурный митинг в память о погибших военнослужащих в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 3 января, сообщает РИА Новости.

В начале мероприятия состоялась панихида по погибшим солдатам. Собравшиеся на площади почтили память военнослужащих минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Траурный митинг также состоялся и в Тольятти в парке Победы, где у Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, сообщает агентство.

Напомним, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, когда в результате удара ВСУ по зданию профтехучилища в Макеевке погибли 63 российских солдата. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что всем родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Одной из возможных причин такого инцидента стала высокая сотовая активность российских военнослужащих. Как уточняется, точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON.

Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших военных были жители данного региона.