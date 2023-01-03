Минобороны: ВС РФ ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны России.

Накануне российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооруженных сил Украины «Хортица» в Днепропетровске. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска также сумели поразить 67 артиллерийских подразделений, живую силу и технику противника в 92 районах.

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, военные уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.