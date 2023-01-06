Андрей Бочкарев: При благоустройстве у станции «Текстильщики» БКЛ применяются отечественные материалы
В рамках благоустройства территории станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты используют природные материалы из отечественных месторождений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 6 января.
— Вокруг всех строящихся станций БКЛ идет благоустройство по индивидуальному проекту с учетом потребностей района и пассажиров, при этом используются в основном отечественные материалы, — рассказал он.
В качестве примера заммэра отметил территорию у станции, где гранитное мощение ведется с помощью гранита из Мансуровского месторождения в Республике Башкортостан.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в рамках проведения работ будет обустроена перехватывающая парковка на 81 машиноместо, 10 из которых предусмотрены для маломобильных граждан, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Специалисты построят в 2023 году 14 новых станций столичного метро. На данный момент идут строительные работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки метро и Солнцевской линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.