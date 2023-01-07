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«Это просто чудовище»: Шахназаров высказался о Собчак, размышляющей об уходе Михалкова

Юлия Курганова
Общество
«Это просто чудовище»: Шахназаров высказался о Собчак, размышляющей об уходе Михалкова
Фото: roscongress / Александр Черезов

Пока режиссер Никита Михалков борется с болезнью, российские знаменитости переживают и надеются на его скорейшее выздоровление. Телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне. Свои эмоции она излила в Telegram-канале. Журналистка пожелала 77-летнему артисту здоровья, но также отметила влияние мэтра на культуру страны и его добрые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах — близкие ему люди. Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области, — заявила звезда.

Ее высказывание возмутило журналиста Михаила Шахназарова.

— Одно слово. К. Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка, — резко высказался он о телеведущей на своем Youtube-канале.

6 января сообщалось, что Михалков находится в реанимации в одной из столичных больниц. Уточняется, что режиссера перевезли в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Информация о том, что Михалкова в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц, появилась в СМИ 5 января.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медучреждение с гриппом.

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