Рождественский кинопоказ пройдет в Музее Победы 7 января

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рождественский онлайн-кинопоказ пройдет в Музее Победы 7 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

— 7 января зрители могут посмотреть художественный фильм 1913 года Владислава Старевича «Ночь перед Рождеством». Показ пройдет на сайте музея, — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, 7 января виртуальные гости музея смогут принять участие в мастер-классах «Сказочный олень» и «Рождественская звезда», где их научат делать игрушку на елку и цветок из полимерной глины.

До этого стало известно, что выставка «Незабытые герои», приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы 10 января.

Посетить экспозицию можно будет в зале «Школьный музей Победы» до 27 января. Гости смогут увидеть личные вещи жителей и военных осажденного города.

Посещаемость сайта Музея Победы в 2022 году увеличилась почти на 40 процентов. По итогам года количество уникальных посетителей портала составило 2,8 миллиона человек.