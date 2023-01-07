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Синоптик Шувалов назвал сроки окончания морозов в Москве

Георгий Соланович

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Синоптик Шувалов назвал сроки окончания морозов в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичей ожидает еще несколько дней 20-градусных морозов, однако после 10 января погода в регионе улучшится. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в субботу, 7 января.

— Морозы минус 20 в Москве и минус 25 местами по области будут держаться еще три ночи. Последние 20-градусные морозы будут зафиксированы 10 января, — сказал метеоролог.

После этого регион перейдет на западную периферию антициклона, пояснил он. Затем на несколько дней — 11 и 12 января — будет порядка 10–15 градусов ниже нуля.

На старый Новый год в Москве и Подмосковье прогнозируются умеренные холода — от минус трех до минус восьми градусов, а также снегопад, цитирует Шувалова «Лента.ру».

Ночь с 6 на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура воздуха утром в субботу на метеостанции на ВДНХ составила минус 23,4 градуса. До этого самой холодной была ночь на пятницу, 6 января: тогда минимум составил ровно минус 23 градуса.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», когда в столице ожидается потепление.

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