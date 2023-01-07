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Пушков допустил столкновение России и НАТО из-за решения Макрона

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Пушков допустил столкновение России и НАТО из-за решения Макрона
Фото: Пресс-служба Совфеда

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в субботу, 7 января.

— Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией, — сказал политик.

Помимо этого, поступок Макрона также показывает намерения европейских властей и степень их ожесточенности против России, написал Пушков в Telegram-канале.

До этого в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Штаты планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Насколько опасно потенциальное вооружение Киева и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Россия обладает целым арсеналом военной техники, которая способна уничтожить любые атаки противников.

Украина Оружие Франция Алексей Пушков Россия
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