Пушков допустил столкновение России и НАТО из-за решения Макрона

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Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в субботу, 7 января.

— Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией, — сказал политик.

Помимо этого, поступок Макрона также показывает намерения европейских властей и степень их ожесточенности против России, написал Пушков в Telegram-канале.

До этого в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Штаты планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Насколько опасно потенциальное вооружение Киева и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Россия обладает целым арсеналом военной техники, которая способна уничтожить любые атаки противников.