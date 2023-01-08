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Главные новости к утру 8 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 8 января
Фото: Pexels

Пассажирский самолет из Мурманска, который подал сигнал тревоги в полете до Москвы, благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Украинские беженцы смогут бесплатно проживать в общежитиях или пансионах Чехии в течение только 150 дней. Такую инициативу предложило Министерство труда республики в поправке к закону «lex Ukraine».

Два взрыва прозвучали в городе Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пять человек пострадали при взрыве газа в дагестанском городе Хасавюрте, двоих из них доставили в больницу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

Россия не может уступить Украине присоединенные в ходе спецоперации территории и будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в будущем сделать их плацдармами для наступления на запад. Такое мнение высказали бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

Украина Аэропорт Шереметьево Законы Взрывы Чехия
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