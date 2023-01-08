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Женщина в Челябинской области убила десятилетнюю дочь и покончила с собой

Георгий Соланович
Происшествия
Женщина в Челябинской области убила десятилетнюю дочь и покончила с собой
Фото: СК РФ

Жительница Челябинской области убила в квартире 10-летнюю дочь, а затем покончила с собой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В правоохранительные органы обратился 18-летний местный житель. По его словам, вернувшись домой, он обнаружил тела своей матери и ее малолетней дочери.

— По версии следствия, женщина убила 10-летнюю дочь, а затем покончила с собой. Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»), — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего, заключили в пресс-службе.

26 декабря в квартире жилого дома в Екатеринбурге женщина задушила троих детей из-за того, что в них, по ее словам, «вселился дьявол». Женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет Челябинская область Убийства Уголовные дела
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