Женщина в Челябинской области убила десятилетнюю дочь и покончила с собой

Фото: СК РФ

Жительница Челябинской области убила в квартире 10-летнюю дочь, а затем покончила с собой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В правоохранительные органы обратился 18-летний местный житель. По его словам, вернувшись домой, он обнаружил тела своей матери и ее малолетней дочери.

— По версии следствия, женщина убила 10-летнюю дочь, а затем покончила с собой. Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»), — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего, заключили в пресс-службе.

26 декабря в квартире жилого дома в Екатеринбурге женщина задушила троих детей из-за того, что в них, по ее словам, «вселился дьявол». Женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.