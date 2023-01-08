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Почти три тысячи экспонатов поступило в фонды Музея Победы в 2022 году

Георгий Соланович
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Почти три тысячи экспонатов поступило в фонды Музея Победы в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В 2022 году в фонды Музея Победы поступило почти три тысячи экспонатов, раритеты пожертвовали родственники героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В прошедшем году в фонд музея поступило 325 фронтовых писем, 530 фотографий, 167 произведений графики и живописи, почти 800 газет, 45 наградных документов, а также оружие, находки с мест боев, нагрудные знаки, предметы одежды и амуниции предвоенного и военного периода.

— Как обычно, основные дарители — это жители Москвы и Подмосковья, но есть и представители других регионов России, которые пожертвовали нам свои семейные реликвии. На данный момент в фондах насчитывается более 300 тысяч предметов, — отметила главный хранитель музея Наталия Засковец.

В пресс-службе добавили, что материалы в коллекции поступали не только от частных лиц, но и от учреждений и организаций. Так, 136 экспонатов были получены от Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Посещаемость сайта Музея Победы в 2022 году увеличилась почти на 40 процентов. По итогам года количество уникальных посетителей портала составило 2,8 миллиона человек.

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