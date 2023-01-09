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Астролог Глоба предупредила о возможной беде пять знаков зодиака

Лейла Алиева
Общество
Астролог Глоба предупредила о возможной беде пять знаков зодиака
Фото: YouTube / Надежда Стрелец

В январе некоторых представителей зодиакального круга ждет опасность. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По ее словам, среди таких знаков — Раки, Львы, Девы, Стрельцы и Водолеи. Им важно следить за своим здоровьем в этот период и не совершать необдуманных поступков, а также им не рекомендуется ездить в дальние путешествия, передает Teleprogramma.pro.

До этого Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.

Для знаков зодиака в финансовом плане 2023 год разделится на две части: первой половине знаков повезет в январе–июне, второй — в июле–декабре. Так, Овнам больше повезет во второй половине года. Этому знаку зодиака астрологи посоветовали прислушиваться к космосу и много работать.

Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.

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