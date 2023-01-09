Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пассажиров пяти станций ЦППК угостят чаем в вечерний час пик 9 января

Араз Салехов
Город
Пассажиров пяти станций ЦППК угостят чаем в вечерний час пик 9 января
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Казанское направление Московской железной дороги, платформа Выхино Карта всех событий

Пассажиров пяти станций Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) бесплатно угостят горячим чаем с 17:00 до 19:00 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Сегодня вечером в Москве и области до минус 16 градусов — в такую ​​погоду не будет лишним глоток согревающего напитка после окончания первого рабочего дня этого года, — говорится в сообщении.

Раздавать горячие напитки будут в пригородных зонах на станциях Нижегородская, Одинцово, Мытищи, Выхино и Нахабино, сообщает Telegram-канал ЦППК.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 9 января в городе начнется постепенное потепление. В Москву начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона.

До этого ЦППК ввела трехмесячные бесплатные абонементы на маршруте Бирюлево — Павелецкий вокзал из-за перекрытия участка Замоскворецкой линии метро. Записать абонементы можно на «Тройку» в кассах на станциях Бирюлево. После этого пассажирам следует валидировать карту на турникетах направления или специальных валидаторах.

Транспорт Москва ЦППК
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте