Пассажиров пяти станций ЦППК угостят чаем в вечерний час пик 9 января

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Казанское направление Московской железной дороги, платформа Выхино Карта всех событий

Пассажиров пяти станций Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) бесплатно угостят горячим чаем с 17:00 до 19:00 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Сегодня вечером в Москве и области до минус 16 градусов — в такую ​​погоду не будет лишним глоток согревающего напитка после окончания первого рабочего дня этого года, — говорится в сообщении.

Раздавать горячие напитки будут в пригородных зонах на станциях Нижегородская, Одинцово, Мытищи, Выхино и Нахабино, сообщает Telegram-канал ЦППК.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 9 января в городе начнется постепенное потепление. В Москву начнет поступать теплый воздух из-за смены антициклона.

До этого ЦППК ввела трехмесячные бесплатные абонементы на маршруте Бирюлево — Павелецкий вокзал из-за перекрытия участка Замоскворецкой линии метро. Записать абонементы можно на «Тройку» в кассах на станциях Бирюлево. После этого пассажирам следует валидировать карту на турникетах направления или специальных валидаторах.