Погранслужба Украины сообщила о смерти полковника под Соледаром

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Украинский полковник погранслужбы Юрий Юрчик погиб в бою под Соледаром. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.

— Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера в направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полковник Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара, передает РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска уже в ближайшие дни могут освободить Соледар и Артемовск. Так, Соледар уже полностью окружен бойцами «Вагнера», которые постепенно продвигаются вперед, уточнил он.

30 декабря 2022 года командование ВСУ направило отряды с зарубежными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление ВС России.

Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в городе Артемовске есть система соледарских и бахмутских шахт, где находится не только скопление людей на глубине 80–100 метров, но и перемещаются БМП и танки.