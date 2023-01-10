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Москвичи стали чаще нарушать ПДД

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичи стали чаще нарушать ПДД
Фото: Depositphotos

Жители города в 2022 году чаще попадали в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 января.

По ее словам, за 12 месяцев ушедшего года в городе было зафиксировано 676 аварий, по результатам которых возбуждались уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По сравнению с предыдущим аналогичным периодом рост составил 9,2 процента.

При этом только 149 произошедших аварий имели летальный исход. В 2021 году таких случаев было больше на 1,3 процента.

Ранее стало известно, что в целом в столице нарушать закон стали реже на 4,5 процента. Также Нефедова рассказала о том, какие округа по результатам года стали самыми безопасными или, наоборот, криминальными.

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