Ледяные скульптуры в виде кролика и космонавта установили на ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специалисты установили ледяные скульптуры в виде кролика, космонавта и лошадей на ВДНХ. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

— На главной выставке страны создали изо льда традиционные атрибуты Нового года и символ 2023 года — кролика. 12 января скульптуры появились у «Того самого катка» на ВДНХ, Шахматного клуба, Северной петли Кольцевой дороги и на площади Промышленности. Символ наступившего года — кролика — можно найти у Шахматного клуба, — говорится в сообщении.

На площади Промышленности, справа от арки Главного входа, за Музеем ВДНХ вблизи Северной петли Кольцевой дороги были созданы скульптуры украшенных новогодних елок, сообщает сайт ВДНХ.

Помимо этого, на катке ВДНХ можно будет провести церемонию бракосочетания в День всех влюбленных, 14 февраля. Прием заявок уже стартовал во Дворце бракосочетания на ВДНХ и продлится до 13 января. До 30 декабря и с 10 по 13 января заявление можно подать лично во Дворце бракосочетания.