Военкор Коц заявил, что на Украине готовят из подростков боевиков в детских лагерях
Сюжет:Ситуация в Донбассе
На Украине еще с 2014 года действуют националистические лагеря для детей, где воспитывают будущих боевиков. Об этом сообщил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
— С 2014 года на Украине распространены детские лагеря. В том числе такой лагерь был у «Азова»*. Про него даже писали западные журналисты, которые утверждали, что в этом лагере из 10–12-летних подростков готовят боевиков-радикалов. Но после начала спецоперации тема националистических лагерей для подготовки детей на Украине ушла из медийной повестки, — рассказал он.
Журналист отметил, что в будущем эти подростки еще проявят себя. Коц подчеркнул, что детям в этих лагерях «промывают головы идеологически». Им внушают, что русские — это главные враги и Россию необходимо уничтожить.
— Пройдет немного времени, и из них уже вырастут полноценные боевики, мотивированные и обученные. Мы еще столкнемся в будущем с этой проблемой, — заявил военкор в беседе с порталом Ura.ru.
Служба безопасности Украины готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения российских властей в создании дефицита продовольствия в стране. В западной прессе этот инцидент представят как «очередное злодеяние России».
* Запрещенная в России террористическая организация.