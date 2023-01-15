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Военкор Коц заявил, что на Украине готовят из подростков боевиков в детских лагерях

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военкор Коц заявил, что на Украине готовят из подростков боевиков в детских лагерях
Фото: president.gov.ua

На Украине еще с 2014 года действуют националистические лагеря для детей, где воспитывают будущих боевиков. Об этом сообщил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

— С 2014 года на Украине распространены детские лагеря. В том числе такой лагерь был у «Азова»*. Про него даже писали западные журналисты, которые утверждали, что в этом лагере из 10–12-летних подростков готовят боевиков-радикалов. Но после начала спецоперации тема националистических лагерей для подготовки детей на Украине ушла из медийной повестки, — рассказал он.

Журналист отметил, что в будущем эти подростки еще проявят себя. Коц подчеркнул, что детям в этих лагерях «промывают головы идеологически». Им внушают, что русские — это главные враги и Россию необходимо уничтожить.

— Пройдет немного времени, и из них уже вырастут полноценные боевики, мотивированные и обученные. Мы еще столкнемся в будущем с этой проблемой, — заявил военкор в беседе с порталом Ura.ru.

Служба безопасности Украины готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения российских властей в создании дефицита продовольствия в стране. В западной прессе этот инцидент представят как «очередное злодеяние России».

* Запрещенная в России террористическая организация.

Национализм Украина Детские лагеря Журналисты Спецоперации
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