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Движение в центре Москвы будет временно ограничено из-за прощания с Чуриковой

Евгений Белоусов
Город
Движение в центре Москвы будет временно ограничено из-за прощания с Чуриковой
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

Проезд транспорта на Малой Дмитровке будет закрыт с 09:00 до 15:00 17 января. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут введены из-за проведения церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Проезд будет закрыт на участке от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Церемония прощания с Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя. Гражданской панихиды не будет.

До этого директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что сын Чуриковой Иван так и не успел попрощаться с матерью перед ее смертью.

Источник в здравоохранении сообщил, что Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. О том, какими были жизнь и карьера артистки, — в материале «Вечерней Москвы».

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