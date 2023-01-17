Диетолог Белоусова рассказала, при каких заболеваниях поможет отвар из хвои

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, при каких заболеваниях полезна хвоя и как ее употреблять.

Эксперт пояснила, что хвоя является природным антибиотиком и природным антисептиком. Хвойный отвар применяется в качестве иммуностимулирующего и антисептического средства в инфекционно-вирусный период.

Отвар из хвои можно использовать для полоскания горла, закапывания в нос, ингаляций при хронических тонзиллитах. Часто люди используют ванночки с хвойным отваром при лечении экземы и псориаза.

Отвар из хвои можно приготовить следующим образом: 30 граммов промытой хвои заливается стаканом кипятка и кипятится на минимальном огне 30 минут, передает МИР 24.

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