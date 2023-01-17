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Приметы и советы

Диетолог Белоусова рассказала, при каких заболеваниях поможет отвар из хвои

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Белоусова рассказала, при каких заболеваниях поможет отвар из хвои
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, при каких заболеваниях полезна хвоя и как ее употреблять.

Эксперт пояснила, что хвоя является природным антибиотиком и природным антисептиком. Хвойный отвар применяется в качестве иммуностимулирующего и антисептического средства в инфекционно-вирусный период.

Отвар из хвои можно использовать для полоскания горла, закапывания в нос, ингаляций при хронических тонзиллитах. Часто люди используют ванночки с хвойным отваром при лечении экземы и псориаза.

Отвар из хвои можно приготовить следующим образом: 30 граммов промытой хвои заливается стаканом кипятка и кипятится на минимальном огне 30 минут, передает МИР 24.

До этого врач-терапевт Дмитрий Окунев рассказал, какие продукты и блюда полезны при ОРВИ. Медицинский специалист подчеркнул, что особую пользу при ОРЗ и гриппе несет куриный бульон. Он оказывает положительное воздействие на организм больного благодаря наличию цинка и магния в его составе, передает Nation news.

Врачи составили список средств, «работающих» при любых простудных заболеваниях. Против боли в горле отлично справляется классическое «бабушкино средство» — полоскания теплым солевым раствором (1/3 чайной ложки соли на стакан теплой воды).

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