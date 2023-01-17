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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 19 января

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 19 января
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве и области до утра четверга, 19 января, продлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России во вторник, 17 января.

Отмечается, что это связано с образовавшейся гололедицей. Кроме того, Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона об опасности из-за сильного ветра в период с 21:00 18 января до 21:00 19 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что текущая неделя в городе будет достаточно теплой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на Крещение, 19 января, ожидается приход теплых воздушных масс из Алжира, благодаря чему воздух прогреется до пяти градусов выше нуля.

В ночные часы температура опустится до значений плюс один–три градуса. Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, добавил он.

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