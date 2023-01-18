В Роскачестве развеяли миф о том, что по закону можно не платить за ЖКХ

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Часто в интернете можно встретить утверждения, что якобы оплата за коммунальные услуги граждан уже заложена в госбюджет, а потому платить за ЖКХ необязательно, однако это не более чем миф. Об этом заявили эксперты Роскачества.

— Оплату ЖКУ регулирует Жилищный кодекс РФ. В нем сказано, что граждане должны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, — рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Как правило, создатели и распространители мифа ссылаются на два документа и вольно их трактуют. Первый — это постановление правительства № 97.

В нем упоминаются «межбюджетные трансферты», которые якобы позволяют оплатить счета по коммунальным услугам за граждан, если те этого потребуют. Но на самом деле это постановление просто утвердило федеральные стандарты оплаты жилья на 2016–2018 годы.

Второй документ, на который любят ссылаться распространители мифа, — это приказ Минфина от 11 декабря 2018 года № 259н. В одном из приложений к нему упоминаются «выплаты из бюджета на приобретение коммунальных услуг населению». Однако этот приказ просто указывает на то, что исполнители госзаказов обязаны отчитываться о тратах из бюджета перед казначейством.

Минстрой совместно с Минцифры и другими ведомствами обсуждают вопрос внедрения единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Предполагается, что документы будут формироваться на основе данных квартирных и общедомовых счетчиков. В чем плюсы единого платежного документа за ЖКУ — в материале «Вечерней Москвы».