Актер Бойко с женой не пришли в суд на развод

Фото: YouTube / ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24»

Российский актер Ярослав Бойко и его супруга Рамуне Ходоркайте не пришли в суд на развод. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на судебные документы.

По данным СМИ, 27 декабря прошлого года стороны провели финальную встречу, после чего дата развода была назначена на 13 января 2023 года. Но супруги не пришли на судебное заседание. В связи с этим новое заседание было назначено на 31 января 2023 года, сообщает издание.

В прошлом году стендап-комик Дмитрий Романов развелся со своей женой Кристиной Талызиной спустя семь лет брака. До официального оформления брака пара встречалась три года. При этом причины расставания Романов не уточнил.

До этого стало известно о разводе еще одной популярной пары: спустя два года совместной жизни звезды реалити-шоу «Дом-2» Валерий и Анна Блюменкранц решили расстаться. Бывшие возлюбленные не распространяются о причинах своего расставания. Несмотря на это, они отметили, что кризисов в личной жизни было достаточно для столь радикального решения. Блюменкранцы договорились поддерживать общение только ради сына.