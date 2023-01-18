Новый флагманский центр НИИ имени Склифосовского оснастили современным оборудованием

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

В кабинетах нового флагманского центра НИИ имени Склифосовского имеются цифровые сервисы, облегчающие работу врачей, а также умные алгоритмы, которые анализируют состояние пациента. Об этом сообщила главный врач НИИ СП имени Н. В. Склифосовского Наталия Дроздова.

— В кабинетах самое современное оборудование, мобильные аппараты для проведения исследований у кровати пациента, уникальные гибридные операционные, где могут работать одновременно несколько разных хирургов. А еще — цифровые сервисы, облегчающие работу врача, умные алгоритмы, которые анализируют состояние пациента, просторные зоны ожидания для родственников, комнаты отдыха для персонала и многое другое, — отметила она.

По словам директора медицинского учреждения Сергея Петрикова, теперь в Москве появилось место, где пациенты могут получить всю необходимую помощь в считаные минуты: даже с вертолетной площадки, так как оперблок расположен прямо под ней.

— Новый корпус Склифа я уже неделю каждый день вижу из окна: выглядит отлично с красивой подсветкой. Если честно, даже сомнений нет в том, что там все будет работать так, как и обещают. Здесь и сейчас космическое оборудование — я это точно знаю, только что прошел нейрохирургическую операцию, — рассказал пациент НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Алексей.

Он также добавил, что благодаря новому зданию Институт выйдет на новый уровень.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности, 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.