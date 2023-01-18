Политолог Светов рассказал, кто может сорвать реализацию проекта «Пакистанский поток»

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Россия не стала бы сотрудничать с Пакистаном, если бы это не сулило финансового роста и экономического развития для нее. Об этом «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

— Трубопровод можно продлить в соседние с Пакистаном страны, если все сложится крайне удачно. Вопрос в другом: удастся ли в принципе реализовать данный проект? Ведь США будут максимально давить на Пакистан, который, в свою очередь, слушает все нарекания Вашингтона, поскольку американцы снабжают их оружием, — отметил он.

Реализации планов и в целом сотрудничеству между Пакистаном и Россией может помешать влияние со стороны Запада, добавил эксперт. При этом если в ситуацию вмешается Китай, который оказывает более сильное влияние на пакистанские власти, то есть шанс, что действия США не будут иметь сильного эффекта.

В данном случае Россия, Китай и Пакистан реализуют свой нефтегазовый союз со всеми вытекающими экономическими бонусами и выгодами для всех сторон, заключил Светов.

Также Светов рассказал «ВМ», что запуск «Пакистанского потока» позволит расширить поставки отечественных ресурсов в Южную Азию и поспособствует созданию целой сети газопроводов в регионы, которые захотят сотрудничать с РФ в сырьевом секторе.

В мае 2021 года Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Благодаря этому проекту Россия поможет Пакистану укрепить энергетическую безопасность и повысить использование природного газа.