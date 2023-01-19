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Военные ЗВО применяют в ЛНР модернизированные БМП с модулем «Бережок»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Военные ЗВО применяют в ЛНР модернизированные БМП с модулем «Бережок»
Фото: Минобороны РФ

Военные ЗВО применяют на Сватовском направлении в Луганской народной республике модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем «Бережок», которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ «Терминатор».

— База БМП-2, тридцатка (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42), АГС (30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17) также один стоит и ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс «Корнет»): справа и слева по два ПТУРа на башне, — сообщил командир подразделения.

Отмечается, что БПМ-2М может участвовать в боевых действиях в любое время суток.

— Цели мы все поразили, из тридцатки работали, из АГСа стреляли немного. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с «Терминаторами», — цитирует командира РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Шестьдесят первая бригада ВСУ, которая входила в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон, почти полностью была уничтожена в Соледаре. Об этом рассказал 19 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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