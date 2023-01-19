Ефимов: Москва продлила срок подачи заявок на участие в торгах на реорганизацию «Красного Строителя»

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Срок подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Красный Строитель» продлен до 30 января. Об этом в четверг, 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель аукциона сможет возвести на участке более 215 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, а также около 190 тысяч квадратных метров жилья, — сказал заммэра.

Он добавил, что в аукционе могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе и собственники расположенного на участке имущества, которые не смогли договориться между собой о развитии площадки.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что благоустройство этого участка позволит создать в городе более 4,6 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции на благоустройство оцениваются более чем в 46 миллиардов рублей.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках комплексного развития территорий в городе реорганизуют участок вдоль Красносельского тупика. По окончании работ горожане смогут там комфортно заниматься спортом.

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, реорганизация промзон позволяет повысить инвестиционную привлекательность города.