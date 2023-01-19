Овчинский: Московская компания помогла оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А. В. Щусева

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Завод «Микрон», который является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», внедрил в Музее архитектуры имени А. В. Щусева автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства. Об это в четверг, 19 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства отметил, что сегодня маркировка с помощью RFID-меток широко применяется для инвентаризации, автоматизации техпроцессов и контроля доступа к различным объектам, например, к музейным экспонатам.

— Так, резидент ОЭЗ Москвы помог оцифровать часть коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Для этого завод поставил учреждению несколько тысяч RFID-меток собственного производства, — рассказал Овчинский.

Решение позволяет оперативно проводить ревизию экспонатов культурного наследия, регистрировать их передачу на реставрацию, выездные выставочные мероприятия или в запасники, а также защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям.

Фото: Музей архитектуры

По словам начальника отдела безопасности Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Романа Шмелева, инвентаризация музея является трудоемкой и длительной процедурой. При ручном процессе могут быть повреждены или утрачены уникальные предметы. Цифровой инструмент позволяет сократить время контроля почти над миллионом экспонатов и обеспечивает точный перенос информации. Оборудование размещено на входе и выходе выставочного зала и в прикассовой зоне.

Система учета и контроля музейных ценностей производства завода «Микрон» включает набор радиочастотных меток для маркировки объектов, мобильный RFID-терминал сбора данных, RFID-принтер и отечественное программное обеспечение. Противокражная рамка с RFID-антенной и считывателем разработана тем же производителем.

Каждому экспонату и товару присваивается индивидуальный номер. Все объекты маркируются метками, которые регистрируются в базе данных программного комплекса и 1С. Информация, присвоенная метке, содержит учетный номер, наименование, краткое описание и другие данные. RFID-оборудование и ПО обеспечивают мгновенную запись и считывание информации, интегрирует ее в учетной программе в режиме реального времени. При продаже товаров в учетной системе 1С проводятся операции их списания, а в случае неправомерного выноса имущества через противокражную рамку на пульт охраны поступает соответствующее сообщение и срабатывает светозвуковая сигнализация.

— Современные технологии и автоматизированные системы входят в жизнь музеев, успешно решая задачи культурных фондов нового технологического поколения. В музейной сфере, где велик риск человеческого фактора, системы инвентаризации и контроля значительно упрощают рутинную работу сотрудников и повышают сохранность экспонатов, — отметил директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Волосов.

Фото: Музей архитектуры

В продуктовой линейке завода более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий. Резидент ОЭЗ Москвы «Микрон» — крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники, одно из старейших предприятий этой отрасли. В прошлом году завод отметил 55-летний юбилей, а статус резидента столичной ОЭЗ был присвоен в 2015 году. За это время компания инвестировала в развитие производства более 1,1 миллиарда рублей и создала свыше 1300 высококвалифицированных рабочих мест.

Оцифровка музейных фондов проводится в рамках программы развития цифровой экономики в РФ и реализации национального проекта «Культура». Цель — обеспечить качественно новый уровень развития инфраструктуры учреждений культуры и сделать культурное наследие более технологически доступным с помощью цифровой трансформации процессов