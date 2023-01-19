Суд удовлетворил иск супруга погибшей в ДТП с участием автомобиля Собчак

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Антон Тарасов, чья супруга погибла в аварии с участием автомобиля журналистки Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей моральной компенсации. Он отметил, что это очень маленькая сумма.

— Моя семья понесла огромные финансовые и — главное — моральные потери. Потери таких масштабов, которые в двух словах не объяснить. То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию, — рассказал муж жертвы ДТП РИА Новости.

В октябре 2022 года суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез телеведущую и стал виновником ДТП, которая случилась в 2021 году. Мужчина признал свою вину, он заявлял о готовности возмещать ущерб близким погибшей в аварии Екатерины Тарасовой.

ДТП с Ксений Собчак

9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Звезда сразу после случившегося покинула место ДТП на другом автомобиле.

В машине Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла, вторая, а также водитель получили травмы. В автобусе никто не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.