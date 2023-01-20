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Приметы и советы

Большая чистка: астролог дала совет по избавлению от лишнего на 20 января

Полина Долганова
Общество
Большая чистка: астролог дала совет по избавлению от лишнего на 20 января
Фото: shutterstock

Астролог Татьяна Бендзь дала прогноз на 20 января, основываясь на древней китайской системе «Бацзы».

По словам специалиста, в этот день многим захочется произвести «чистку» своей жизни. В этом случае не стоит игнорировать свои желания — рекомендуется выбросить все лишнее и дома и из головы. Если же уборка покажется кому-то утомительным занятием, судьба сама решит, от чего человеку необходимо избавиться.

В качестве совета дня Бендзь рекомендовала устроить масштабную уборку дома или в офисе. Основная задача этого процесса — очистить пространство.

Эксперт также рекомендовала не подписывать важные контракты 20 января, так как энергии окажутся против этого, передает Пятый канал.

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