Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области

Фото: president.gov.ua

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом в пятницу, 20 января, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сама тревога была объявлена в 9:26 по местному времени, сообщает РИА Новости.

Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. До этого сообщалось, что в городе Николаев прозвучали взрывы, после чего во всей области объявили воздушную тревогу.

С 10 октября прошлого года по объектам инфраструктуры Украины наносятся ракетные удары. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в свою очередь сообщил, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации. По его словам, ситуация настолько серьезная, что компания «Укрэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве.