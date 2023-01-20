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Младенец из Подмосковья чуть не погиб, проглотив ветку елки

Степан Жирнов
Происшествия
Младенец из Подмосковья чуть не погиб, проглотив ветку елки
Фото: mz.mosreg.ru

В Подмосковье полугодовалый ребенок был госпитализирован из-за попадания в горло фрагмента ветки живой ели. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире жилого дома в Подмосковье. Пятимесячный младенец играл с веточкой ели и случайно проглотил ее.

Вскоре мать обнаружила, что ребенок сильно кашляет и у него началось обильное слюноотделение. Женщина попыталась помочь младенцу самостоятельно, но вскоре обратилась к врачам.

— В бронхах мальчика мы увидели фрагмент ветки ели длиной около 4 сантиметров. Работа предстояла кропотливая: нужно было извлечь как стебель ветки, так и многочисленные хрупкие еловые иголки, — рассказала руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова.

По ее словам, с ребенком уже все хорошо, он выписан и находится дома.

Другой ребенок пострадал в столице в результате неудачного запуска фейерверка. Мальчик нашел на улице пиротехническое изделие, которое взорвалось рядом с группой детей, решивших поджечь салют.

Подмосковье Родители Красногорск Московская область Госпитализация
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