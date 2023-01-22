DPA: Партия Шольца пересмотрит политику в отношении России

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Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена пересмотреть принципы внешней политики и вопросов безопасности, в том числе в отношении России. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает агентство DPA.

— Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас, — заявили во фракции.

Кроме того, авторы инициативы отводят именно Германии ведущую роль в Европе. Они утверждают, что страна слишком долго полагалась на совместное будущее с Россией.

Однако теперь, как подчеркивается, пока в российской политике не произойдет фундаментальных сдвигов, это невозможно. Властям необходимо обеспечить ЕС защитой от якобы исходящей от России угрозы, передает DPA.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы. Париж и Берлин, утверждает он, должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что весь ЕС сможет окончательно избавиться от российских энергоресурсов уже до конца этого года.