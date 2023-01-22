Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

DPA: Партия Шольца пересмотрит политику в отношении России

Евгений Белоусов
В мире
DPA: Партия Шольца пересмотрит политику в отношении России
Фото: MSzybalski / CC BY-SA 3.0

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена пересмотреть принципы внешней политики и вопросов безопасности, в том числе в отношении России. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает агентство DPA.

— Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас, — заявили во фракции.

Кроме того, авторы инициативы отводят именно Германии ведущую роль в Европе. Они утверждают, что страна слишком долго полагалась на совместное будущее с Россией.

Однако теперь, как подчеркивается, пока в российской политике не произойдет фундаментальных сдвигов, это невозможно. Властям необходимо обеспечить ЕС защитой от якобы исходящей от России угрозы, передает DPA.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы. Париж и Берлин, утверждает он, должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что весь ЕС сможет окончательно избавиться от российских энергоресурсов уже до конца этого года.

Политика Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте