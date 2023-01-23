Марочко заявил о применении Украиной средств РЭБ для подавления связи в Кременной

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска применяют средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 23 января, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи, — цитирует Марочко РИА Новости.

До этого Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела Кременной со стороны украинских военных, произошедшего накануне, погибла полуторагодовалая девочка, еще четыре человека пострадали. По его словам, именно из-за подавления связи об этом удалось сообщить только на следующий день.

В последнее время ситуация на Сватовском и Кременском направлениях спецоперации сильно обострилась. Так, Вооруженные силы Украины проводят регулярные обстрелы населенных пунктов, а также перебрасывают бронетехнику западного производства.

Как рассказал «ВМ» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.