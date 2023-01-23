«Мисс Вселенная — 2022» рассказала, что не мыла голову две недели перед финалом конкурса

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«Мисс Вселенная — 2022» Р’Бонни Габриэль рассказала, что перед участием в финале конкурса не мыла голову две недели. Об этом сообщает портал Insider.

По словам Габриэль, таким образом она пыталась сохранить автозагар, а также накапливала в волосах лак, чтобы подчеркнуть красоту локонов.

— Люди думают, что это весело, потому что на сцене мы выглядим красивыми и свежими. Но на самом деле к тому моменту, как я оказалась в финале, я чувствовала себя ужасно грязной, — поделилась девушка.

При этом победительница конкурса добавила, что до сих пор не помыла волосы.

Россию на конкурсе представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. 12 января девушка прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». В тот день она вышла на сцену в платье, расшитом 50 тысячами камней. В ее наряде дизайнеры попытались отразить богатую историю России.

Однако 15 января Линникова выбыла из борьбы. Из 86 участниц конкурса в топ-16 полуфинала вышли представительницы из США, Колумбии, Лаоса, Гаити, Венесуэлы, Кюрасао, Испании и других государств.