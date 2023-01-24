Сироп от кашля убил более 300 детей в трех странах

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Сироп от кашля стал причиной гибели более 300 человек в трех странах. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Большинство погибших — это дети в возрасте до пяти лет.

С октября по январь в семи странах продавался сироп от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Данные вещества, которые используются как промышленные растворители и антифриз, являются смертельно опасными даже в малых дозах, поэтому их содержание в лекарственных препаратах запрещено.

В результате в Узбекистане, Индонезии и Гамбии погибли сотни малышей.

ВОЗ отправила всем 194 странам — участницам организации предупреждение с требованием убрать опасные сиропы из аптек, а также с описанием других мер для предотвращения новых трагедий.

После лечения препаратом «Док-1 Макс» в Узбекистане погибли 18 детей. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, какие опасные вещества могли находиться в составе сиропа.

По словам клинического фармаколога, патологоанатома Александра Эдигера, если причина смерти каждого из 18 детей была сходна, можно говорить о токсичности конкретного лекарственного средства.