Квартира загорелась в доме на западе столицы

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Москва, улица Боженко, 10к2 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире в доме на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 24 января, сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в доме № 10, корпус 2 на улица Боженко. Уточняется, что пожар произошел в квартире на третьем этаже.

— Есть угроза перехода огня на четвертый этаж и чердак, — уточнил источник «ВМ».

Пожару был присвоен ранг № 1-БИС. Сотрудники МЧС спасли пять человек.

В эту же ночь в квартире дома в центре столицы произошел пожар. Дом, где случилось возгорание, расположен на Земляном Валу, 52/16, строение 2. Уточняется, что пожар произошел в квартире на шестом этаже.

23 января в подвальном помещении нежилого дома в центре столицы произошло возгорание. Пожар случился в кальянной, которая расположена в одноэтажном нежилом доме № 11 на Страстном бульваре. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Горели личные вещи.